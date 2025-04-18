Чтобы ехать быстро, нужно будет заплатить

Дорогу, введенную в эксплуатацию в конце 2024 года, передали в управление госкомпании «Автодор». Трассу за это время оборудовали безбарьерной системой взимания платы «Свободный поток» — установили рамки с датчиками, которые считывают информацию с автомобиля на ходу и на ее основе формируют сумму к оплате. Систему включат 22 апреля.

Платный участок — 118 км между населенными пунктами Белозерный и Стрелка. Это четырехполосная дорога первой категории с 10 развязками и освещением. Автодор обещает, что по платной трассе от Краснодара до Крымского моста можно доехать меньше чем за два часа. Новая дорога проходит в стороне от близлежащих населенных пунктов и выводит из них весь транзитный транспорт.

Как и на других скоростных дорогах Автодора, на этом участке будет работать служба аварийных комиссаров, готовых безвозмездно оказать помощь автомобилистам в любое время дня и ночи.

Оплачивают проезд по трассе двумя способами:

— моментально, если на вашем авто установлен специальный транспондер;

— в течение пяти дней после поездки, если такого устройства у вас нет. Оплата принимается на сайте Автодора pay.avtodor-tr.ru или в мобильном приложении вашего банка в разделе «Платные дороги». Счет выставляется по номеру автомобиля.

Информацию о тарифах Автодор на своем на сайте пока не разместил, но пообещал скидки. Для пользователей, которые планируют регулярные поездки по трассе, предусмотрены абонементы, позволяющие экономить на проезде до 50% в пересчете на одну поездку. Также на этой дороге будет действовать программа лояльности — владельцы транспондеров T-pass смогут получить скидку до 15%.

Альтернативными маршрутами от Краснодара в сторону Крымского полуострова, Анапы, порта Новороссийск и в обратном направлении являются федеральная трасса А-146 Краснодар – Верхнебаканский, а также автомобильная дорога, проходящая через ст.Новомышастовскую и Темрюк.

Средства от сбора платы за проезд будут направляться на качественное содержание дороги, обеспечение безопасности движения, а также на будущие ремонты.