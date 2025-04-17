В конкурсе «Учитель года-2025» победила учитель из гимназии №8

В региональном этапе всероссийского конкурса победила учитель истории и обществознания севастопольской гимназии №8 Алла Жигалова. Она будет представлять наш город в финале.

Соискателям звания «Учителя года» довелось пройти четыре испытания: провести урок, дать педагогическое интервью, провести мастер-класс и принять участие в блиц-турнире.

Всего за звание лучшего учителя состязались восемь севастопольских педагогов, все они в течение недели старательно демонстрировали свои профессиональные навыки: проводили открытые уроки, давали мастер — классы, знакомили коллег со своими авторскими наработками, участвовали в профессиональных дискуссиях, находили решения непростых школьных ситуаций.

Они также приняли участие в тематическом брифинге, в ходе которого порассуждали на тему образа учителя в кинематографе, опираясь на советские фильмы «Доживем до понедельника» и «Гостья из будущего».

«Учитель года» — это ежегодный всероссийский конкурс среди учителей. Впервые его провели в СССР 1990 году, а с 1992 года он стал проводиться в российской федерации ежегодно. Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения, Общероссийского профсоюза образования и «Учительской газеты».

Финалисту, который займет первое место, обычно вручают статуэтку в виде хрустального пеликана, памятный знак, грамоту и денежное вознаграждение. Кроме того, победитель получает возможность стать общественным советником в системе образования, в течение года он может вносить свои предложения, касающиеся развития образовательного процесса.

Каждый год финал конкурса «Учитель года» проводится в разных российских городах. В каком именно городе пройдет финал в 2025 году, пока не сообщается.

Любопытно, что в севастопольском этапе конкурса уже учитель из гимназии №8 не впервые побеждает. В 2018 году лучшим был назван учитель русского языка и литературы Дмитрий Хоревский.