В доме на спуске Шестакова делают фальцевую крышу

В многоквартирном доме на спуске Шестакова,1, являющегося объектом культурного наследия регионального значения, меняют кровлю. Дом был построен в 1951 году, раньше там была шиферная, теперь делают фальцевую.

На сегодня, по словам недавно назначенного директора Фонда содействия капитальному ремонту Владимира Новикова, объект готов на 70%, всего же меняют 670 кв метров. Фальц представляет собой рулонную сталь с полимерным покрытием.

Состояние небольшой по площади придомовой территории – яркое свидетельство тому, что ремонт продолжается: кое-где натянуты красно-белые ограждающие ленты, где-то стопкой складирован листовой материал. В глубине двора, у подпорной стены, строители и вовсе установили станок для загибки фальца, делают так называемый замок, чтобы после, при работе непосредственно на кровле, было удобно соединять листы между собой. Всего сейчас на объекте работают пять рабочих, двое из которых – на станке

– Такая технология позволяет избежать протечек. С одной стороны, это старый способ – ему более 500 лет, а с другой, с применением новых технологий он становится более надежным и позволяет сохранить исторический облик объектов культурного наследия, – рассказал «Севастопольской газете» В.Новиков.

Он также рассказал, что фальцевая кровля приобрела в России популярность в конце 19 века, у нас ее использовано согласовано с Севнаследием.

— В процессе согласования обсуждали применение И черепицы, но решили, что это чревато дополнительной нагрузкой на стропила. Фальцевая кровля более легкая и не увеличивает нагрузку на конструктивные элементы здания, — продолжил В.Новиков.

Как всякая кровля, эта имеет свои конструктивные особенности: гидроизоляция, теплоизоляция минеральной ватой, что, в свою очередь, должно обеспечить шумоизоляцию.

– Для жильцов дома кровля не будет «громкой», даже при дожде и ветре. Крыша гремит, если не производится замена всех конструктивных элементов, – пояснил В.Новиков.

Еще одна сложность определяется тем, что при постройке дом имел печное отопление, с использованием дымоходов. Теперь вместо них устроены вентиляционные шахты, которые а ходе ремонта также восстанавливаются на соблюдении выданных Севнаследием проектных обременений.

Например, Севнаследие запретило трогать существующий оголовок, который должен сохраниться в первозданном виде. Что касается, вентканалов, то сейчас производится их штукатурка и окраска.

В составе инспекционной комиссии — инженер, которые контролирует ход строительства и составляет перечень замечаний к подрядчику. С тем, чтобы в июне завершить строительно-монтажные работы.

Всего в 2025 году в рамках программы ремонта ОКН запланировано 12 многоквартирных домов, в том числе 10 крыш и два подвальных помещения.