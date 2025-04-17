Старт автопробега «Города-герои — города героев» состоится в Москве 29 апреля

Участники проекта — 11 Героев России и Советского Союза, в числе которых Почетный гражданин Севастополя Антон Шкаплеров. Автопробег пройдет по городам-героям, расположенным на территории России и Белоруссии с 29 апреля по 8 мая.

О деталях проекта сообщил на пресс-конференции в ТАСС председатель Мосгордумы и инициатор проекта Алексей Шапошников.

2025 год объявлен Годом защитника Отечества. Также в этом году отмечается 80-летие Великой Победы и 60-летие присвоения званий «Город-герой» Москве, Санкт-Петербургу, Севастополю, Волгограду, «Крепость-герой» — Брестской крепости, и 40-летие присвоения званий «Город-герой» Смоленску и Мурманску.

Автопробег пройдет на автомобилях марки «Москвич», которые предоставлены заводом-производителем. Все машины «забрендированы» логотипами акции с перечнем городов-героев и иной атрибутикой, связанной с проектом. На капоте каждого автомобиля будет название одного из городов-героев с его гербом. Проект охватит 17 регионов Российской Федерации (города федерального значения Москва, Санкт-Петербург, Севастополь; Республики Крым и Карелия; Краснодарский край; Московскую, Ленинградскую, Смоленскую, Ростовскую, Волгоградскую, Воронежскую, Липецкую, Тульскую, Мурманскую, Новгородскую, Тверскую области) и три региона Белоруссии (Брестскую, Минскую и Витебскую области).

График мероприятий

Стартует пробег 29 апреля в Москве. Затем автомобили отправятся по трем маршрутам: северному (Москва — Мурманск — Санкт-Петербург — Москва); западному (Москва — Брест — Минск — Смоленск — Москва); южному (Москва — Севастополь — Керчь — Новороссийск — Волгоград — Тула — Москва). В каждом из городов запланированы торжественные мероприятия.

Финальные мероприятия проекта состоятся в российской столице 8 мая — в день 60-летия присвоения Москве, Санкт-Петербургу, Севастополю, Волгограду звания «Город-герой» и Брестской крепости — звания «Крепость-герой». Так, запланированы церемония возложения цветов и венков к могиле Неизвестного солдата и памятным знакам городам-героям в Александровском саду и торжественный митинг у Театра Российской армии и посещение участниками автопробега премьеры спектакля «Знамя победы».