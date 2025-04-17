Предлагают превращать моллюсков в легкоусвояемый протеин

Анадара или скафарка — это двустворчатый моллюск, который обладает кровеносной системой и содержит гемоглобин. Он широко распространен по всей акватории Азовского моря и встречается в Черном, причем численность анадары в последнее время неуклонно растет.

В моллюске, промысловый размер которого составляет три сантиметра, для пищевых целей используется двигательный мускул — ногу. Раковина и другие части мягких тканей выбрасываются. Поскольку анадара имеет полноценный состав белка, представленный всеми незаменимыми аминокислотами, ученые предложили перерабатывать отходы от разделки моллюска в гидролизат и разработали соответствующую технологию. Также разработан способ получения гидролизата из неразделанного моллюска, подвергнутого измельчению вместе с раковиной, сообщила пресс-служба института.

Белковый или протеиновый гидролизат— это частично расщепленный белок, который представляет собой фрагменты из нескольких связанных аминокислот. Белки подвергают гидролизу, чтобы они лучше усваивались человеческим организмом.

Полученные гидролизаты имеют приятный вкус и запах натуральной морской воды с ярко выраженным привкусом железа, густую консистенцию после концентрирования. Содержание белка в продукте — не менее 30%, степень гидролиза белка — не менее 40%. Гидролизат представляет смесь свободных аминокислот и мелких пептидных фракций. Его можно рассматривать как самостоятельный продукт, обладающий антиоксидантными свойствами, или как ингредиент при изготовлении соусов, паст и другой продукции.