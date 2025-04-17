На холсте — выраженные красками чувства

В экспозиции 20 работ, выполненных за последние 15 лет. По ним можно проследить эволюцию мастера от увлечения абстрактным экспрессионизмом до постабстракционизма, исследований и экспериментов с различными техниками и материалами.

В его картинах нет сюжетности, но они наполнены содержанием. Все истории ткутся из игры цвета, форм и ассоциаций, когда зритель находит знакомые образы, интерпретирует их и испытывает эмоции.

— Поскольку я человек южный, то я югом и пропитан. Обожаю яркие цвета и пытаюсь все свои ощущения вылить на холст. В начале пути абстракционизм, конечно, позиционировался как отрицание какого-либо реализма, но со временем все меняется и сейчас возможно всё. У меня в работах есть включения реалистичных мотивов, если этого требует сюжет, — рассказал о своем творчестве Д.Дементьев.

По его словам, новая выставка — это очередная попытка привлечь внимание людей к этому жанру изобразительного искусства. «Мои картины — мои чувства, выраженные красками на холстах. Это радость от существования, которой я делюсь с окружающими», — утверждает художник.

Название выставки родилось не само по себе. Этому предшествовала небольшая история. Как-то к Д.Дементьеву в мастерскую пришла давняя знакомая, далекая от искусства, особенно абстракционизма. Она походила, посмотрела на стены и, наконец, спросила: «А нормальных картин нет!?» Ее вопрос так понравился художнику, что теперь он использует его для названия выставки.

— Тогда я понял, что нормальных картин у меня действительно нет. Не знаю почему, но мне нравится делать необычные, странные работы. Я получаю от этого удовольствие, — откровенничает мастер.

Более ранние работы Д.Дементьева — это классический геометрический абстракционизм. Автор рассказывает, что 20 лет назад он увлекся акрилом и много экспериментировал: лил и смешивал краску, создавая невообразимые цветосочетания и образы, но когда посредством интернета этим занялся весь мир, то решил пересмотреть старые работы и вдохнуть в них новую жизнь с помощью пространственности и геометрии.

— Я не люблю работать с маслом. Масло не дает такой яркости, оно стареет и со временем забирает цвет, — уточняет художник.

В его творчестве фактически нет черного. Только в одной картине. Автор говорит, что это его ответ Казимиру Малевичу. Он рассказывает историю, что когда Малевич создал свой первый черный квадрат, то это случилось неожиданно, в результате заливки черной краской предыдущей работы, которая ему не понравилась. Со временем из под черной краски через кракелюр стал проглядывать второй яркий слой, который через почти столетие и изобразил севастопольский художник на своем холсте.

В нынешних работах Д.Дементьев использует больше дополнительных деталей и вспомогательных элементов. Так в его картинах появляются зеркала, мистика и осколки других миров.

Работы этого года «Фортуна», «Разгуляй», «Судьба или русская рулетка» вообще можно назвать триптихом — они сделаны в едином стиле и тем не менее каждая из работ является самодостаточным произведением. Хотя сам автор так не считает, ему кажется, что каждую работу, разворачивая со всех четырех сторон, можно рассматривать, как самостоятельную работу. Он признается, что на создание этих работ сильное влияние оказала литература. Так, когда при подготовке холста к работе над «Фортуной» вдруг вырисовались треугольники, это были три карты: тройка, семерка, туз!

— Для меня самое главное начать работать. Как правило, изначально какая-то идея есть. Но все равно все рождается в процессе, — уверен художник.

— Я бы не называла его абстракционистом. Он художник, который подает свое творчество в особом стиле. Многие его коллеги, даже не признаются, что видя такие картины, восхищаются его свободой. В них нет никакого смущения или заискивания со зрителем, только летящее ощущение цвета. Дмитрий Александрович блестяще работает с любым материалом и это очень интересно. В каждой детали на его холсте — безусловное содержание радости, — восхищается коллегой художница, заместитель председателя регионального отделения «Союза художников России» Яна Чиж.

— Я работаю в акриле также, как и Дима Дементьев. Его краски радуют! Он очень скрупулезно относится к каждому сантиметру холста. Он удивительный, потому что наряду с абстрактной живописью, несколько даже декоративной, он еще и прекрасный рисовальщик. Для рисовальщика важно чувствовать тон, это открывает большие перспективы для работы с цветом. А в цвете — он мастер, — делится впечатлениями от выставки севастопольский художник Виктор Чижов.

Выставка продлится до конца мая. Вход на выставку должен быть совмещен с посещением вечерних спектаклей основной сцены театра.

Справка

Дмитрий Дементьев — севастопольский живописец и рисовальщик. Член Союза художников России. Родился в 1960 году в Севастополе. В 1983 году окончил Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени П.С. Нахимова. До 1999 года служил офицером на Черноморском флоте. После выхода в запас полностью посвятил себя занятию живописью. Работы художника находятся в Севастопольском художественном музее им. М.П. Крошицкого, в Художественном музее города Каменец-Подольский, частных коллекциях России, Украины, Латвии, Франции, Германии, Сербии, Ирландии.