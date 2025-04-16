В Музее «35 – я береговая батарея» собрали историю Херсонесского полуострова

По словам заместителя директора Музейного комплекса «35-я береговая батарея» Татьяны Уманской, при подготовке выставки собралось довольно много фактического материала. Его руководство музея и предложило использовать автору выставки, заместителю начальника отдела Музейного комплекса Ирине Островской для создания буклета, который в итоге превратился в небольшую книжку.

Буклет фактически стал своеобразным путеводителем времени, дающем читателю возможность перелистать страницы истории Херсонесского полуострова, познакомиться с памятниками, расположенными на его территории, увидеть бухты и мысы, очертившие этот этот древний клочок земли. В книге приводятся любопытные исторические факты, собранные из различных источников, проиллюстрированные картами и фотографиями.

Помощь в подборе материала для книги оказали известные севастопольские историки и краеведы: Вадим Прокопенков, Тихон Синицын. Они в частности пытались обнаружить в литературных и исторических источниках упоминания о расположенном на полуострове мысе Феофан — информация о нем действительно содержится в книгах Дмитрия Пискунова и Виктора Усольцева. Как оказалось, этот мыс художники еще называют Мысом кобры. Такое название, в частности, использовал севастопольский художник Александр Шадрин, назвав так один из своих живописных этюдов.

Т.Уманская рассказала о еще одном интересном эпизоде поиска. Когда уже был готов макет книги, настоятель Свято-Никольского храма отец Сергий (Федоров) пригласил музейщиков на открытие памятника Иеромонаху Антонию Смирнову. Во время посещения настоятель напомнил, что на траверзе Херсонесского полуострова находится затопленный минный заградитель Российского Императорского флота «Прут», который в 1914 году повторил судьбу «Варяга». Корабль был затоплен экипажем. Антоний вместе с остальными членами экипажа погиб. Этот героический факт также включили в буклет. Как и рассказ о том, что в 2003 году на западном мысе полуострова был открыт замечательный памятник «Героям Херсонеса» работы балаклавского скульптора Владимира Суханова.

— Его бы надо бы каким-то образом выявить, как объект культурного наследия. Памятник представляет собой шесть фигур, встающих из воды, за ними — обрыв, море. На этом месте поисковики обнаружили санзахоронение численностью более 200 человек, из которых только 12 — с именами, остальные — безымянные, — продолжила рассказ Т.Уманская.

Таких эпизодов, о которых не всегда знают севастопольцы, в книге немало: о Страбоновом Херсонесе, о Святителе Клименте, о пирсе «Виктория», о главном калибре на защите Севастополя...

Иллюстрации к буклету сделала севастопольский дизайнер Марина Воронежская — автор двух севастопольских памятных медалей, выпущенных к 10-летию Русской весны.

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