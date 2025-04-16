У сотрудников избирательных комиссий будет свой праздник

Депутаты внесли изменения в закон «О праздниках и памятных датах города Севастополя» и назначили 17 мая — Днем избирательной системы Севастополя.

На пленарном заседании заксобрания 15 апреля депутаты откорректировали региональные избирательные законы в соответствии с федеральным законодательством. Внесенные изменения уже применяются во время избирательных кампаний со времени пандемии: многодневное голосование, голосование вне избирательных участков, дистанционное голосование и т.п.

Заксобрание поддержало изменения. Против проголосовал лишь депутат-коммунист Василий Пархоменко. По его словам, все эти новые способы голосования делают избирательный процесс непрозрачным.

На этом же заседании председатель Севгоризбиркома Нина Фаустова напомнила депутатам, что первое заседание Севастопольской городской избирательной комиссии, сформированной в 2014 году, состоялось 17 мая. Она предложила сделать эту дату Днем избирательной системы Севастополя.

«Именно с этой даты исчисляется начало развития системы избирательных комиссий в городе Севастополе как целостного и самостоятельного государственного правового института», — пояснила Н.Фаустова.

Поправка в закон о праздничных днях была принята большинством голосов в двух чтениях.