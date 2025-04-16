«Традиционное » масло должны изъять из крымских магазинов

Азово-Черноморским межрегиональным управлением Россельхознадзора в крымской торговой сети отобраны пробы масла сладко-сливочного несоленого «Традиционное», высший сорт, 82,5 %. Производитель — ООО «Велда» из города Озерск, Челябинская область. По результатам исследований установлен факт фальсификации продукта: нарушен жирно-кислотный состав, определено наличие растительных масел и жиров на растительной основе.

Информацию о нарушении через систему раннего оповещения «Сирано» получило Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора, на территории которого производится масло.

Информационные письма о необходимости изъять масло из оборота и возвратить производителю направлены в адрес ООО «Велда».