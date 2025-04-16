Севастопольский театр оперы и балета представит себя в Москве

Первые гастроли Севастопольского государственного театра оперы и балета пройдут в Москве 7 и 8 мая на Новой сцене Большого театра. Севастопольские артисты станцуют для москвичей и гостей столицы балетный спектакль «Грозовой перевал».

Значение предстоящих гастролей отметил художественный руководитель театра, заслуженный артист Российской Федерации Ильдар Абдразаков. По его словам, в Севастополе создается не просто театр, а современный культурный центр, который станет настоящим украшением Крыма.

«Наша цель — сделать его живым и по-настоящему любимым как местными зрителями, так и гостями города. Хотим, чтобы у нас было интересно и тем, кто давно любит оперу и балет, и тем, кто только открывает для себя это искусство», — подчеркнул И.Абдразаков.

Спектакль поставил британский хореограф Джона Пол Кук, выпускник Королевской школы балета в Лондоне, бывший премьер Баварской государственной оперы, в тандеме с художником-сценографом, лауреатом Государственной стипендии Правительства РФ Лилией Хисматуллиной.

В основе балета — роман английской писательницы и поэтессы Эмили Бронте, это история драматических отношений двух семей, живущих рядом, среди вересковых пустошей Йоркшира.

В главных партиях заняты балетные танцовщики Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Ксения Рыжкова, Дмитрий Соболевский, Валерия Муханова, а также ведущий солист балета Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А.С. Пушкина Андрей Орлов. В одной из партий выступит и сам хореограф спектакля Джона Пол Кук, а партию Изабеллы станцует Дарья Канделаки — прима-балерина театра «Кремлевский балет».

В спектакле также задействованы учащиеся Севастопольской государственной академии хореографии.