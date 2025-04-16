Памятные деньги

Гюзель Бровкина — коллекционер с 25-летним стажем. Ее путь в коллекционировании монет начался с 2000 года, когда в честь 55-летия победы в Великой Отечественной войне выпустили первые юбилейные монеты достоинством 10 рублей. Собирать коллекцию она не планировала, но однажды ей в руки попалась интересная монетка... Теперь ее коллекция насчитывает более 300 экземпляров.

— Какие монеты есть у вас в коллекции?

— У меня много разных, я собрала все юбилейные 10-рублевые монеты, позже появились монеты того же достоинства, но в меньшем формате, они тоже пополнили мою коллекцию. Также я собрала всю серию монет, приуроченных к Олимпийским играм в Сочи.

— Как ваша семья относится к этому хобби?

— Положительно. Вся моя семья активно участвует в пополнении коллекции, дети периодически привозят монеты из разных уголков России.

— Какую монету вы считаете самой значимой?

— Самой дорогой моему сердцу стала серебряная монета с моим знаком зодиака, которую подарил муж. Она единственная и неповторимая.

— Где вы берете монеты для своей коллекции?

— Все случаи очень индивидуальны. Некоторые попадались мне в киосках, некоторые находили и привозили дети. Я не гоняюсь за ними, они сами меня находят.

— Считаете ли вы себя маститым коллекционером?

— Абсолютно нет. Я вообще не считаю, что меня можно назвать коллекционером. Это скорее мое хобби. Занятие, к которому лежит душа.