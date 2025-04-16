На Пожарова делают Аллею цирковых героев

С устройства Аллеи цирковых артистов – участников Великой Отечественной войны началось благоустройство территории Севастопольского цирка на улице Пожарова. Об этом «Севастопольской газете» рассказал директор ФКП «Росцирк «Севастопольский Госцирк» Антон Козырь.

По его словам, история создания Аллеи героев началась с проекта компании «Росгосцирк» провести к 80-летию Великой Победы множество социально-патриотических мероприятий для сохранения исторической памяти. В рамках этого объявили Всероссийскую социально-патриотическую акцию «Портрет циркового героя».

Портреты цирковых артистов – героев Великой Отечественной войны, а также участников СВО рисовали учащиеся школ, студенты художественных училищ и колледжей.

– Севастополь тоже принял участие в мероприятии, в результате чего нам прислали 35 портретов, из которых были выбраны 15 финалистов. Еще один, шестнадцатый, включили, как получившему «Приз зрительских симпатий», – рассказал А.Козырь.

Получилась целая выставка портретов, которая с 12 апреля демонстрируется в Доме офицеров флота. После ДОФа эта портретная галерея переедет на улицу Пожарова.

Однако в Севастопольском цирке решили расширить проводимую акцию и устроить на территории цирка Аллею героев, с соответствующим благоустройством.

Поверхность Аллеи отлили из бетона, запланировав вмонтировать в нее металлические звезды с именами тех самых 16 цирковых артистов, чьи портреты представлены на выставке. На каждой звезде выгравируют имена героев.

Любопытно, что на своих страницах в соцсетях администраторы цирка выложили информацию обо всех цирковых героях, чьи имена выгравированы на звездах. Например, Борис Вяткин работал в цирке коверным и в составе цирковой артбригады выезжал на фронт поднимать солдатам боевой дух. Кто-то был на войне летчиком, кто-то служил в разведке... Биографии артистов – героев также можно прочитать, зайдя на официальный сайт компании «Росгосцирк»

После завершения работы на Аллее, благоустройство территории цирка планируется продолжить. Так, в течение ближайших двух месяцев рядом с Аллеей появится еще один объект, на сей раз связанный с улучшением условий содержания животных. Что это будет, администрация цирка пока держат в секрете.