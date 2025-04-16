Консервация спортивной истории

— Я как историк собираю элементы бывшей действительности для дальнейшей консервации или хранения, — рассказал П.Огорельцев. — В частности, из необычных направлений коллекционирования увлекаюсь футбольными печатными материалами.

По его словам, данное направление не ново в общемировой, а особенно европейской практике, однако в России начало развиваться только к концу 1990-х годов, когда на рынок вышли крупные игроки по типу Panini (итальянская компания, специализирующаяся на производстве наклеек (стикеров), коллекционных и игровых карточек, комиксов, книг и т.д.). Сначала завозились наклейки для альбомов. Это был самый массовый продукт. В годы проведения Чемпионатов Европы или Мира киоски Роспечати или схожие с ними книжные магазины получали существенный прирост выручки за счет футбольных коллекционеров разного пола и возраста. Далее, по мере роста интереса публики к другим вариантам собирательства компании стали выпускать и привозить карточки, которые стали делиться на «обычные» и «лимитированные». Примерно с 2010-х годов российские дистрибьюторы предлагали массу различных вариантов на любой вкус и кошелек — по еврокубковым турнирам, по Российской премьер-лиге, по соревнованиям среди сборных. Кроме того, активное развитие получили «индивидуальные», немассовые коллекции, разрабатываемые самими клубами в честь памятных сезонов или титулов. Развитие полиграфии привело к появлению вариаций, различающихся не только по тиражу, но и по расцветке, содержанию.

В настоящее время существует несколько крупных профильных интернет-ресурсов, работа которых направлена исключительно на координацию, сбор, формирование, продажу и даже выпуск карточек. Общение коллекционеров через интернет позволяет существенно упростить реализацию их интересов. Им доступно неисчислимое количество форм и способов сбора: по конкретному игроку, по конкретной команде, по турниру, по числу выпущенных карт (тиражу), по цвету лицевой стороны, по используемому визуальному эффекту, по дате, по стране производства и многим другим критериям, на которые богата фантазия. Наиболее редкими на рынке являются автографы или элементы форм прославленных футболистов настоящего и прошлого: Пеле, Зидана, Бэкхэма, Роналду, Месси.

— Лично я собираю кусочки футбольных джерси или тренировочных форм, вмонтированных в лицензионные карточки разных производителей. Сбор подобных материалов позволяет ощутить у себя в руках частичку памятных голов, матчей и подобных моментов, которые происходили с участием отмеченных игроков, — поделился П.Огорельцев.