Коллекционеры и их коллекции

«Севастопольская газета» выясняла на съезде коллекционеров: кто собирает, что и почему.

Монеты, марки, конверты, банкноты, фарфор, плакаты, старые фотографии, картины, книги, солдатики, наборы шахмат... — чего только не собирают убежденные коллекционеры. Для многих это превращается в серьезное жизненное увлечение, и довольно часто — в дополнительный заработок.

В любом случае это люди увлеченные и весьма осведомленные. Об этом в ходе слета коллекционеров Крыма «Севастопольской газете» рассказал председатель Евпаторийского городского общества коллекционеров Сергей Доркин.

Как оказалось, такого рода слеты проводятся в Симферополе и других городах Крыма регулярно, собирая не только крымчан, но и коллекционеров с материка. Для каждого из них это возможность пообщаться с единомышленниками, узнать новости, обменяться предметами или поделиться информацией о возможной распродаже той или иной коллекции.

Так было и в этот раз: невзирая на погодные катаклизмы, коллекционеры все-таки собрались на территории бывшей Симферопольской кондитерской фабрики.

Автограф Высоцкого и книга о Дебюсси

Сам С.Доркин называет себя коллекционером-полиглотом. Говорит, что начинал с филателии, в 1991-м «дорос» до звания «Заслуженный филателист УССР». Этот статус ему был присвоен по результатам участия в Международной выставке «Москва-космос», где он был награжден серебряной медалью за представленные коллекции марок и конвертов на тему международного космического сотрудничества.

Будучи по специальности музыкантом, С.Доркин всю жизнь собирает предметы, так или иначе связанные с музыкой: монеты, открытки и т.д. Самым ценным в своей коллекции он назвал недавно приобретенный плакатный портрет Владимира Высоцкого с личным автографом артиста. Как оказалось, в 1973 году киностудия «Ленфильм» снимала в Евпатории фильм «Плохой хороший человек», где Высоцкий играл главную роль, его партнером был Анатолий Папанов. Как обычно бывает на съемках, кто-то однажды попросил В.Высоцкого расписаться на его рекламном портрете, на котором он запечатлен с гитарой.

— Спустя годы я увидел этот портрет у своего знакомого, а после кто-то предложил мне его приобрести, от чего я, разумеется, не отказался. Теперь я считаю этот портрет с автографом самой ценной реликвией в своей коллекции, — рассказал С.Доркин.

Едва завершив рассказ, он вдруг вспомнил о еще одной ценности — недавно приобретенной очень редкой книге Петербургского издания, посвященной жизни представителя французского музыкального импрессионизма композитора Клода Дебюсси. На аукционе такая книга была продана за 68 тысяч, он же приобрел ее значительно дешевле.

Фалеристика из Москвы

Москвич Алексей Околеснов — коллекционер с конца 90-х годов. Он заместитель председателя Московского клуба коллекционеров, в сентябре клуб планирует привезти в Севастополь большую выставку, посвященную 80-летию Великой Победы.

— Наша задача — показать наши коллекции. Выставлялись в Академии им.Фрунзе, в Академии МЧС, в Доме Российской Армии, в июне планируем выставляться в Государственной Думе, — поделился планами А.Околеснов.

Основными предметами экспонирования на будущей выставке в честь Дня Победы станут значки, медали, ведомственные знаки, различные памятные вещи, посвященные предстоящему 80-летию. Речь не идет о госнаградах, их коллекционирование запрещено!

На нынешнем слете А.Околеснов представил Московский клуб коллекционеров «Истинные друзья Фалеристики». Фалеристы собирают нагрудные украшения воинов и воинские знаки отличия. В коллекции «друзей» — гвардейские значки любых родов войск, знаки, посвященные различным памятным датам: 95-летию ВДВ, 75-летию образования спецназа. Есть среди экспонатов и медали с изображением Сталина, руководителей Российского государства, русских флотоводцев, военачальников периода Великой Отечественной войны.

По словам А.Околеснова, общество коллекционеров плотно работает с фабрикой «Победа», «Воензнаком», Александровским заводом, заказывает подарочные наборы для летчиков и моряков.

Нумизматика родом из детства

Севастополец Владимир Смирнов увлекся нумизматикой еще в школе, однако в советское время возможности коллекционирования были ограничены. Тогда монеты в основном привозили моряки, и коллекционеры покупали их довольно дорого.

— Второй раз увлекся нумизматикой в начале нулевых, тогда доступ к монетам разных стран расширился. Я собираю монеты на морскую тематику начиная от античных монет до современных серебряных. Это мое хобби. Раз в месяц приезжаю в Симферополь на слет, и здесь что-то меняю, что-то продаю, что-то покупаю, — пояснил В.Смирнов.

Самой своей ценной монетой он считает серебряную монету римской империи с изображением Антониниана, относящуюся к 3 веку нашей эры императора Филиппа.

— Сейчас стоимость этой монеты примерно пять тысяч рублей, — показал на монету коллекционер.

Любимые чайнички

Демонстрационный стол Любови Павловны из Ялты отличал яркость представленных на них предметов, Она коллекционирует заварочные чайники, которых уже собрала около сотни.

— Разные страны, разные мастера, разные стили... Сегодня почти все мои чайники уже раскупили. Еще я собираю настенные тарелки. В основном все эти предметы попадают ко мне через моих знакомых, они ведь знают, что я — коллекционер. Поэтому вопрос о подарках на праздники не стоит. Правда, многое я приобрела на блошиных рынках, бывая в разных странах. Еще один источник пополнения коллекции — это такие вот слеты, — обвела взглядом зал женщина, заодно заметив: «А вы приходите в другой раз, тут еще столько всего можно увидеть!..»