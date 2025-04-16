Истории подвигов 50 героев СВО из Севастополя удалось собрать в цифровой галерее

«У нас создана электронная галерея героев специальной военной операции. Сейчас опубликованы 50 фотографий с историями героев, но собраны данные по 70 людям — 20 будут постепенно дозагружены», — сообщил ТАСС директор ДОФ Владимир Пискайкин.

Цифровая галерея открылась в 2024 году, но наполняется постепенно. Это интерактивный стенд, благодаря сенсорному управлению можно ознакомиться с биографиями героев, прочитать об их подвигах и наградах. Среди тех, чьи портреты размещены в галерее, есть высокие чины — например, командир 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота Алексей Шаров и замкомандующего Черноморским флотом Андрей Палий. Первый был убит снайперской пулей во время боев за Мариуполь, второй погиб, обеспечивая выход из опасной зоны для жителей этого города. Но большинство людей на фотографиях — обычные бойцы, например, ставший одним из символов СВО командир морпехов с позывным Струна (Владислав Головин) и снайпер Кирилл Вытоптов, погибший в Херсонской области в 2022 году в бою со значительно превосходящими силами противниками, но давший товарищам возможность отойти на другие позиции.

«Информацию собираем из разных источников: где-то — то, что публикуют официально, где-то — просим содействия у фонда «Защитники Отечества», где-то – общаемся с родственниками. Вот этот парень, Кирилл Вытоптов — мы знаем, что отец с ним попрощался [на похоронах], а потом вместо него ушел на фронт», — добавил В.Пискайкин.

Для Севастополя тема СВО и поддержки действующих бойцов и ветеранов особенно важна. Город является базой Черноморского флота, здесь также дислоцируются несколько подразделений сухопутных войск, в пригороде расположен военный аэродром. В Севастополе действует крупная гуманитарная миссия, поддерживающая военнослужащих в зоне спецоперации, а также множество команд по плетению сетей, приготовлению еды и другой помощи для бойцов СВО.