Исследуют выходы метана в море

Ученые Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского, Московского государственного университета и НТУ «Сириус» занялись изучением активности метановых сипов (глубоководных зон, где просачивается метан) на юге Крыма. Об этом сообщила пресс-служба ИнБЮМ.

В апреле экспедиция проводилась в районе поселка Гурзуф, у оконечности мыса Аю-Даг. Там в ноябре 2024 года обнаружена ранее неизвестная науке площадка выхода пузырькового газа.

В цели экспедиции входят поисковые работы в акватории заповедника «Мыс Мартьян», там несколькими годами раньше также зафиксирован выход метана.

Как рассказала старший научный сотрудник отдела радиационной и химической биологии ИнБЮМ, кандидат биологических наук Татьяна Малахова, в ноябре 2024 года были получены предварительные данные о количестве сипов на площадке у мыса Аю-Даг, объемах газовыделений и происхождении выделяющегося газа.

Она также отметила, что пузырьковый метан имеет биогенный или смешанный генезис. Сипы биогенной природы, как свидетельствуют наблюдения, предположительно могут менять свою активность в течение года. Так, в теплый период активность таких газовыделений может быть выше, а в холодный – и вовсе прекращаться. По мнению Т.Малаховой, необходимо провести повторные исследования в другой гидрологический сезон, они помогут выяснить, меняется ли объем интенсивность выделяемого газа при изменении температуры воды.