Чтобы не пересдавать алгебру, сообщил о минировании школы

Как выяснилось, подросток получил неудовлетворительную оценку по алгебре за третью четверть. Ему назначили пересдачу, к которой он также не подготовился. Чтобы выиграть время, парень решил позвонить по номеру экстренной службы «112» и сообщить о минировании школы, надеясь на отмену занятий. Позвонил молодой человек со своего мобильного телефона, номер которого был зарегистрирован на его мать.

Для проверки сведений о минировании в школу были направлены сотрудники правоохранительных органов. В здании и на прилегающей территории взрывных устройств не обнаружено.

Оперативники ЦПЭ УМВД легко вычислили звонившего. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры». «Минеру» грозит штраф в размере от 500 тысяч до 700 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до пяти лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.