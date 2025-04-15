Заморозки в Крыму ожидают до 17 апреля

Штормовое предупреждение объявлено в Республике Крым на 16-17 апреля из-за заморозков, сообщили в главном управлении МЧС по региону.

Ранее в МЧС сообщили о заморозках 15 апреля до 2-4 градуса мороза в предгорных районах Крыма.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 16 и 17 апреля в степных и предгорных районах Крыма сохранятся заморозки на поверхности почвы и в воздухе минус 2 градуса», — цитирует сообщение ТАСС.

В МЧС отметили, что в условиях заморозков высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, возможным повреждением цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур. На прошлой неделе министр сельского хозяйства Республики Крым Денис Кратюк сообщил, что порядка 30% садов черешни и сливы пострадало в регионе из-за заморозков и снега, настигших регион в начале апреля, также ущерб нанесен деревьям миндаля и персика.