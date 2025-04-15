Вымогали деньги, угрожая распространить компромат

Нахимовским районным судом Севастополя рассмотрено уголовное дело о вымогательстве под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия и нарушении неприкосновенности частной жизни.

Судом установлено, что две несовершеннолетние жительницы Севастополя, угрожая применением насилия, принудили потерпевшую обнажиться и сняли раздевание на видеокамеру. Имея компромат, девушки вымогали у жертвы деньги. Требования они сопровождая угрозами избиения.

Одна из фигуранток уголовного дела словами не ограничилась, и «применила к потерпевшей физическое насилие, а именно нанесла ей множественные удары кулаками в область туловища и головы, причинив физическую боль и моральные страдания». После избиения жертва согласилась выполнить требования вымогательниц.

Приговором Нахимовского районного суда города Севастополя обе фигурантки уголовного дела были признаны виновными в совершении преступлений и им было назначено наказание в виде лишения свободы. Конкретные сроки наказания пресс-служба суда в сообщении не указала.