Винодельни соединят кольцевой дорогой

«Проект «Терруар Севастополь» мы <...> сделали для того, чтобы как раз объединить усилия и решить системные вопросы, которые можно решить на уровне региона, и, безусловно, объединить виноделов под один общий бренд, потому что наша задача, чтобы мы считали вино Севастополя одним из лучших», — сообщила заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко на круглом столе в Совете Федерации на тему «Правовое регулирование виноделия: проблемы и перспективы».

По ее словам, «Терруар Севастополь» — это не только про виноделие, это и про развитие винного туризма. <...> Уже вложено более 10 млрд рублей инвестиций («порядка 10,3 млрд рублей внебюджетных инвестиций», указано в сопроводительной презентации Литовко — прим. ТАСС). Это, конечно, не предел, но, тем не менее, цифры уже неплохие».

М.Литовко отметила, что сегодня в проекте уже 43 участника, еще три компании имеют статус кандидатов: «У нас есть жесткие требования, которые, кстати, мы вместе со всеми участниками проекта тоже предусмотрели. Требования — это не менее 50% заложенных виноградников, <...> [то есть] не менее 50% от площади земельного участка, которым заявляется проект, должны быть уже заложены виноградниками».

Кроме того, между территориями участников проекта заложена кольцевая дорога, на текущий момент ее протяженность составляет более 120 км, рассказала вице-губернатор.

«Регион здесь оказывает поддержку виноделам. <...> Когда построена винодельня, мы берем на себя обязательства и по строительству дороги до винодельни, конечно, когда завершены все строительные работы», — отметила М.Литовко.

Приоритетный проект «Терруар Севастополь» реализуют в городе с 2018 года. Он предусматривает создание не менее 20 независимых винодельческих хозяйств, увеличение площади виноградников, обеспечение отрасли виноградарства и виноделия квалифицированными кадрами.