Цены на картошку объяснили сезонными факторами

Картофель подорожал из-за наступления весны. Так в департаменте сельского хозяйства Севастополя объяснили трехзначные ценники в магазинах и на рынках.

Нет, речь не идет о молодом картофеле, цена которого в настоящее время 250-300 рублей за килограмм. Скачок цен случился с картофелем прошлогоднего урожая, который еще недавно стоил 40, максимум, 60 рублей. Теперь цены стартуют с 80-ти и даже на вполне социальном рынке «Чайка» достигают 110 рублей за килограмм.

Департамент в комментарии ссылается на Росстат: мол сейчас средняя цена на юге России составляет 90,4 руб за килограмм, что соответствует ценовому уровню в Республике Крым и всего на 1 % выше, чем в Краснодарском крае.

Кстати, магазинные цены на этот продукт практически сравнялись с рыночными — в торговых сетях картофель предлагают по цене от 78,48 до 119,90 руб/кг.

«В хранилищах запасов становится меньше. Подходит к концу и срок хранения, уже в конце мая-начале июня на прилавках появится картофель нового урожая, что увеличит предложение, усилит конкуренцию и повлияет на цены», — успокоили в департаменте.

Продавцы на рынке цены на картофель предпочитают не комментировать, разве что пожимают плечами...