Средства для ухода за памятниками передали из Казани

Как рассказали в самой компании, в Севастополе посылка передана ГБУ «Парки и скверы».

Моющие средства также получили Керчь, Волгоград, Смоленск, Москва и город трудовой доблести Казань, где располагается предприятие.

Акция является благотворительной, общий объем отправленного универсального средства-концентрата и специализированного спрея составляет 516 литров.

«В этом году вся страна отмечает 80-летие Великой Победы, это знаменательное событие совпало с юбилеем нашего предприятия, которому исполняется 170 лет с момента основания. В этот особенный год мы решили расширить нашу программу подготовки ко Дню Победы и поддержать как свой родной город, так и российские города-герои. Мы благодарны всем, кто откликнулся на нашу инициативу, и надеемся, что переданные средства помогут городским службам в наведении чистоты к важному празднику», — пояснила свою позицию генеральный директор «Нэфис Косметикс» Дина Лаврикова.

Рецептура моющих средств разработана собственной лабораторией компании, они используются для мытья памятников из различных материалов. Универсальное средство-концентрат подходит для мойки гранита, бетона, других материалов из камня или, скажем, нержавеющей стали. Специализированный спрей предназначен для удаления сложных загрязнений, в том числе, зеленых высол (белесых пятен), образующихся на на металлических элементах.

На предприятии также рассказали, что военные годы — важная страница в его истории. Тогда «Нэфис Косметикс» обеспечивало выпуск продукции военного и гражданского назначения: глицерина для номерных заводов, свечей, мыла и т.д. Комбинат работал в условиях дефицита сырья, энергоресурсов, оборудования, транспорта, людей. Трудовой подвиг работников отмечен десятками правительственных наград и медалей. В 2022 году казанскому химкомбинату присвоено почетное звание «Предприятие трудовой доблести. 1941-1945».

Сотрудники предприятия рассказали «Севастопольской газете», что с интересом ожидают от севастопольцев информации об эффективности использования предоставленных средств на конкретных объектах.

К сожалению, на вопрос, на каких конкретно памятниках уже начата работа и где планируется, «Севастопольской газете» в ГБУ «Парки и скверы» ответить отказались. Оказывается, информация об использовании шампуней и спреев может быть предоставлена исключительно в ответ на письменный информационный запрос в течение семи рабочих дней.