Создали экологичный препарат против паутинного клеща

Ученые из Новосибирского государственного аграрного университета и Крымского федерального университета им.Вернадского разработали экологически чистое средство против паутинного клеща на основе ДНК-препарата от клещей и грибков.

Препарат снижает численность паутинного клеща в семь раз, сокращает его размножение на 80% и при этом не загрязняет окружающую среду. Паутинный клещ поражает более 200 видов растений, приводя к их увяданию, поэтому предложенный метод поможет защитить тепличные овощи, полевые культуры, садовые и декоративные растения. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в Journal of Invertebrate Pathology, сообщила пресс-служба Российского научного фонда.

Паутинный клещ (Tetranychus urticae) — один из самых вредоносных и устойчивых к пестицидам вредителей. Он поражает более 200 видов растений, включая сельскохозяйственные культуры и декоративные растения. В России из-за него ежегодно гибнет до 50% урожая тепличных культур. Способность паутинного клеща адаптироваться к химическим пестицидам за счет короткого жизненного цикла и высокой скорости размножения делает традиционные средства защиты растений все менее эффективными. Поэтому в сельском хозяйстве необходимы новые препараты, которые позволят бороться с вредителем и при этом не будут наносить ущерб окружающей среде.

ДНК-акарициды — это короткие молекулы ДНК (олигонуклеотиды), которые проникают в организм вредителей и подавляют работу ключевых генов, отвечающих за защиту организма от токсинов и инфекций. В результате клещ становится более уязвимым к грибковым инфекциям. Для усиления эффекта к ДНК-акарициду исследователи добавили опасный для вредителей гриб Metarhizium robertsii, который выделяет ферменты, поражающие защитные покровы клеща, и тем самым ослабляет его. Это облегчает проникновение ДНК-акарицида в организм.

«Наша разработка открывает новый биорациональный путь для защиты растений. Мы впервые продемонстрировали, что комбинация антисмысловых олигонуклеотидов и грибка позволяет эффективно бороться с опасными вредителями, такими как паутинный клещ. В дальнейшем мы планируем адаптировать метод для других вредителей, изучив его действие на различных этапах их жизненного цикла», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Иван Дубовский, доктор биологических наук, руководитель исследовательского центра биологической защиты растений Новосибирского государственного аграрного университета.