Провели памятное мероприятие в честь крейсера «Москва»

В Севастополе в день третьей годовщины гибели флагмана Черномоморского флота активисты и ветераны флота возложили цветы к знаку города Москва на аллее городов-героев.

Ветераны почтили память погибших корабля и гвардейцев-черноморцев Минутой молчания. На ленте установленной у памятного знака корзины цветов так и написано: «Памяти ГРКР «Москва»: морякам и флагману флота».

Как рассказал ТАСС ученый секретарь Военно-научного общества Черноморского флота Сергей Горбачев, на территории 30-й дивизии надводных кораблей в прошлом году был открыт мемориал погибшим на СВО. На нем увековечены и имена членов экипажа ракетного крейсера «Москва».

С.Горбачев также отметил, что не все родственники моряков, пропавших без вести при гибели корабля, согласились на признание их умершими, поэтому имена не всех из них размещены на мемориале.

Крейсер «Москва» вошел в состав ВМФ в 1982 году. В начале 1990-х годов корабль мог попасть под списание, но вернулся в строй в 1999 году. В 2015 году крейсер возглавлял постоянное оперативное соединение ВМФ РФ в Средиземном море. В Минобороны РФ сообщали, что 14 апреля 2022 года из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль затонул при буксировке в пункт назначения, в результате инцидента погиб один член экипажа, 27, как считалось на тот момент, пропали без вести.