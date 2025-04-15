Проведут турнир военно-стратегического двоеборья

Первое военно-стратегическое двоеборье «Отечество» проведут в Севастополе. Турнир включает шахматный блиц и историко-краеведческую викторину.

Соревнования инициированы региональным отделением Российского военно-исторического общества и городской Федерацией шахмат. Викторина составлена при участии Севастопольского центра туризма, краеведения, спорта и экскурсий учащейся молодежи. Поддержать соревнования вызвались в агрофирме «Золотая балка». Именно поэтому торжественное открытие, намеченное на 18 апреля, состоится в парке агрофирмы на ул.Крестовского, 66-А.

В полдень там начнет работать интерактивная площадка патриотической тематики с участием реконструкторов, которые покажут образцы мототехники военных лет, униформу и вооружение советских бойцов.

После подведения итогов турнира и награждения победителей желающие смогут принять участие в сеансе одновременной игры с международным гроссмейстером, международным арбитром, председателем Федерации шахмат Севастополя Александром Ивановым.