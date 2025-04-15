Приглашают сдать кровь

20 апреля в России отмечается Национальный день донора крови. Ежегодно в РФ в донорской крови нуждаются около 1,5 миллиона человек. Кровь нужна в лечении экстренных пациентов в результате техногенных катастроф, для плановой медпомощи онкологическим пациентам, при операциях на органах сердечно-сосудистой системы, при пересадке костного мозга и в других случаях. Одна донация в 450 мл может помочь трём людям. При этом только 4% граждан регулярно сдают кровь, хотя 70% хотя бы раз в жизни сталкиваются с необходимостью переливания.

В преддверии празднования Национального дня донора, в Севастопольском центре крови проходит неделя популяризации донорства крови и ее компонентов, в рамках которой специалисты прочтут лекции в образовательных учреждениях города, а волонтеры раздадут агитационные материалы.

Акция «Донорство крови. Наследники победы» пройдет 17 апреля с 8.00 до 12.00 в Центре крови на ул.Адм. Октябрьского 19/2. В этот день будет проведена беспроигрышная лотерея, призами которой станут сувениры от Севастопольского центра крови и Российского красного креста. Для участия в беспроигрышной лотерее необходимо сдать кровь или пройти забор крови на HLA-типирование для вступления в регистр доноров костного мозга.

На следующий день, 18 апреля, с 9.00 до 14.00 акция продолжится в Штабе общественной поддержки на ул.Большая Морская, д. 41. Сдача крови займет около часа. После донации донор получит компенсацию за питание и справку, дающую право на два выходных дня.

Донором может стать любой гражданин от 18 до 65 лет без хронических заболеваний в стадии обострения, ВИЧ, гепатита и весом более 50 кг. Беременным, кормящим и женщинам в период менструации лучше воздержаться от забора крови. Также важно перед сдачей крови не принимать антибиотиков или противовирусных препаратов в течение двух недель. За двое суток до процедуры донации следует исключить алкоголь, жирную пищу. Рекомендуется пить больше воды. В день сдачи с собой необходимо взять паспорт, СНИЛС и легко позавтракать: каша, чай, сухое печенье.