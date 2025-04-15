Переучивают на эмбриологов

В Крымском федеральном университете им.Вернадского запустили программу профессиональной переподготовки в области эмбриологии. Обучение проводится на базе Института биохимических технологий, экологии и фармации в рамках магистерской программы «Биомедицинские исследования живых систем».

Магистерская программа направлена на подготовку специалистов в области биомедицины, понимающих процессы, лежащие в основе здоровья и болезни, адаптации и долголетия, действия лекарственных и физических факторов на организм, и умеющих проводить лабораторную и функциональную диагностику организма, сообщила пресс-службу КФУ.

«Сегодня такие специалисты широко востребованы на рынке труда: они могут работать как в области образования и науки, так и в области здравоохранения. Кроме того, мы даем нашим магистрантам уникальную возможность получения нескольких траекторий профессиональной подготовки, то есть одновременно с освоением основной образовательной программы пройти дополнительное профессиональное обучение с выдачей диплома о профессиональной переподготовке», — сообщила заведующая кафедрой физиологии человека и животных и биофизики ИБТЭФ Елена Чуян.

Эмбриолог — это достаточно новая, престижная и чрезвычайно востребованная в настоящее время профессия. Он играет важную роль на всех этапах ЭКО (экстракорпорального, то есть вне тела, оплодотворения) — от забора материала до переноса эмбриона в матку, но не делает никаких медицинских манипуляций с пациентами, занимаясь исключительно биоматериалом.

Программа профессиональной переподготовки рассчитана на девять недель и проводится на базе клиник-партнеров университета.

«В медицинских лабораториях проводятся общеклинические, биохимические, гематологические, цитологические, иммунологические, генетические, микробиологические, серологические и другие исследования, а на предприятиях пищевой, химической, фармацевтической промышленности создаются и работают лаборатории качества, которые также нуждаются в специалистах. Таким образом, наши магистранты могут по окончании обучения получить сразу три диплома и, соответственно, три квалификации, которые позволят им быть востребованными на рынке труда», — добавила Е.Чуян.

Срок обучения на магистерской программе «Биомедицинские исследования живых систем» очно и заочно — два года.