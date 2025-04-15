Пенсии будут индексировать два раза в год

Правительство РФ утвердило Стратегию действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года.

В документе подчеркивается особая важность признания заслуг и востребованности опыта людей в возрасте, создания условий для их самореализации и социальной активности, а также уделено внимание вопросам повышения продолжительности, уровня и качества жизни таких граждан, доступности медицинской помощи и необходимых услуг. Ключевыми механизмами реализации стратегии определены новые национальные проекты «Семья» и «Продолжительная и активная жизнь».

Среди основных задач — укрепление в обществе ценности семьи и уважительного отношения к старшему поколению, повышение финансовой обеспеченности граждан старшего возраста, охрана их здоровья, улучшение лекарственного обеспечения, продление активного здорового долголетия, создание условий для участия в жизни общества, развитие инфраструктуры для комфортной и безопасной жизни.

Документ содержит ряд конкретных мер, направленных на достижение поставленных задач. Так, для повышения качества жизни и финансового благополучия граждан старшего поколения начиная с 2026 года индексация страховых пенсий будет осуществляться два раза в год — с 1 февраля на индекс потребительских цен за прошедший год и дополнительно с 1 апреля с учетом доходов Социального фонда за прошлый год.

Также предлагается усовершенствовать профилактические мероприятия по предупреждению и раннему выявлению заболеваний, увеличить охват диспансеризацией граждан старшего возраста.

Ряд мероприятий стратегии направлен на повышение информированности пожилых граждан о наиболее распространенных случаях мошенничества, способах защиты от него и мерах личной безопасности.