Из собранных советских монет отольют мемориал

Руководитель фонда Дмитрий Смольянинов рассказал, что их идея — собрать советские монеты и другие исторические реликвии со всей России и отлить из собранного металла монумент на Поклонной горе в виде конверта с письмом на фронт. Будущий памятник хотят посвятить 80-летию Великой Победы.

Завершить акцию решили символически в Севастополе, до этого такие пункты открыли в Луганске, Донецке, Геническе, Мелитополе. Монеты, а также гильзы и осколки боеприпасов собирают в специальные колбы.

Пункт сбора «Ридовка помогает» открыт в Штабе общественной поддержки на Большой Морской, 41 ежедневно с 10.00 до 20.00 (без выходных).