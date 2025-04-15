Интернет-продавцы оказались мошенниками

За сутки в Севастополе трое местных жителей лишились почти 220 тысяч рублей, совершая покупки в интернете.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю, 47-летний автолюбитель, обрадовавшись выгодному предложению о продаже автомобиля, поспешил перевести продавцу аванс в 130 тысяч рублей. Он остался и без денег, и без машины. Молодой человек 33 лет, увлекающийся страйкболом, вместо желанного снаряжения потерял 20 тысяч рублей. 29-летняя мастерица, заплатив 65 тысяч за токарный станок, так и не дождалась доставки.

Полиция Севастополя напоминает: совершая покупки в интернете, следует проявлять особую бдительность. Не переводите деньги незнакомым продавцам до получения товара, проверяйте репутацию магазинов и частных лиц на торговых площадках. При сомнениях в добросовестности продавца лучше отказаться от сделки.