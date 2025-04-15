Фестиваль «Знамена славы» проведут 10 мая

Историко-патриотический фестиваль «Знамена Славы» на Сапун-горе в этом году проведут не до, а после Дня Победы.

Афиша фестиваля рассказывает о программе предстоящего мероприятия.

Начнется праздник 10 мая в 10.45 с парадного шествия с участием ветеранов, реконструкторов, оркестра и Бессмертного полка. С 11.00 начнут работать интерактивные площадки и мастер-классы с участием реконструкторов. С самого утра и до 18.30 посетители смогут посетить выставки. Концерт оркестра Росгвардии запланирован на 12.30. После этого наступит время концертно-театральной части фестиваля, которая продлится до 18.30. Юные посетители Мемориального комплекса смогут также в этот день посмотреть спектакль Севастопольского театра юного зрителя «Сашка», он начнется в 15.15.

Фестиваль «Знамена Славы» ежегодно проводится на легендарной Сапун-горе в честь годовщины освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков и Дня Победы. Раньше праздник устраивали 7 мая, в день, когда была взята Сапун-гора.