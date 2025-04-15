Будущие садовники высаживали деревья и кустарники

Пятеро студентов Севастопольского профессионального художественного колледжа в рамках VIII Регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» соревновались в умении озеленять.

Всего на площадке колледжа 15 апреля проходили соревнования по девяти компетенциям, четыре из которых — новые, в том числе — «Работник зеленого хозяйства» (РЗХ).

— В соревновании по РЗХ принимают участие пять студентов. Все они обучаются на последнем курсе. Сегодня они на территории колледжа высаживают клены, туи, а также кустарники дерна белого. Соревнование состоит из нескольких модулей: подготовка посадочных ям и растений к посадке, смешивание почвогрунта, сама посадка и полив. На конкурсное задание отпущено три с половиной часа, — рассказала преподаватель по садово-парковому и ландшафтному строительству и отделения инклюзии «работник зеленого хозяйства» Ольга Никифорова.

За работой конкурсантов наблюдали эксперты. В первую очередь оценивалась техника безопасности при выполнении садово-парковых работ, технология посадки растений: глубина, расстояние и метод подготовки грунта. Победителя выбирали по баллам.

— Я с удовольствием учусь в колледже и принимаю участие в конкурсе, потому что люблю растения. Очень стараюсь сделать все правильно. Вот посадил клен, тую и много кустов. В первое время буду ухаживать за саженцами. Мы планируем устроить здесь парк с клумбами и скамейками для отдыха студентов. В этом году я завершаю обучение и хочу украшать растениями клумбы нашего города,— поделился планами участник чемпионата Даниил Костенко.

По словам заместителя директора по инклюзивному образованию ГБОУПО СПХК и руководителя центра развития движения «Абилимпикс» в Севастополе Оксаны Журавлевой, участие ребят в профессиональных конкурсах важно для закрепления полученных знаний и для дальнейшего трудоустройства.

Так выпускники по данной профессии обычно трудоустраиваются в родном городе. Их принимают на работу в государственные учреждения: «Парки и скверы», Музей обороны, отелях Южного ьерега. Кроме того два молодых специалиста уже сейчас готовят документы для работы садовниками в севастопольском художественном колледже.

В этом году в Севастополе в чемпионате по профессиональному мастерству «Абилимпикс» президентской платформы «Россия — страна возможностей» принимают участие 92 участника в 18 компетенциях на семи площадках в категориях «школьники» , «студенты и «специалисты». Оценивают участников 90 экспертов.