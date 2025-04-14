Задержанный в Керчи гражданин Молдавии признался в подготовке теракта

В ЦОС ФСБ России рассказали о нескольких случаях, когда территория Молдавии используется украинскими спецслужбами для вербовки и обучения агентуры, снабжения ее средствами поражения, для последующей заброски на территорию России для совершения диверсионно-террористических актов.

32-летний гражданин Молдавии Евгений Курдоглу признался в подготовке взрыва на водонасосной станции. Об этом задержанный заявил на видео, распространенном ЦОС ФСБ.

Задержанный сознался в содеянном и активно сотрудничает со следствием.

По его словам, он отбывал наказание в колонии в Херсонской области за совершение кражи на территории Украины. После начала СВО их перевезли в Керчь и отпустили. В апреле 2024 года другой бывший осужденный из той же колонии, который вернулся на Украину, позвонил ему и предложил «подзаработать хорошие деньги», связав с сотрудником спецслужб Украины. По его заданию Е.Курдоглу фотографировал военную базу в Керчи, военную технику на Крымскому мосту и объекты ПВО.

«Первое задание было снять прилет с украинской стороны по железнодорожному парому. После этого он мне позвонил и сказал, что надо сделать серьезное задание и скинул мне координаты. Я пошел по этим координатам и посмотрел этот тайник», — рассказал Е.Курдоглу.

В тайнике находилось взрывное устройство, которое он должен был отнести на керченскую насосную станцию, заложить его и нажать на кнопку.

Затем кураторы потребовали он него поехать в Симферополь на железнодорожный вокзал и сфотографировать скопление военной техники, где Е.Курдоглу был задержан сотрудниками ФСБ.

Еще один молдаванин

По аналогичному обвинению — подготовке терактов в Волгограде и Саратове был задержан 23-летний гражданин Молдавии Мариус Пруняну.

По информации ФСБ, он был завербован в декабре 2023 года сотрудником ГУР МОУ для подготовки терактов в России. Куратор из Украины передал ему деньги на покупку автомобиля Toyota Land Cruiser Prado с молдавскими номерами, в котором был оборудован тайник в виде аккумуляторной батареи с тремя взрывными устройствами на основе пластичной взрывчатки С-4 массой 1,6 кг каждое.

«По заданию украинских спецслужб в 2024 году фигурант на указанном автомобиле по маршруту Молдова — Румыния — Венгрия — Словакия — Польша — Литва — Латвия прибыл в Россию для закладки в тайники средств поражения в Волгограде и Саратове, однако был задержан сотрудниками органов безопасности», — добавили в ЦОС.

В тайнике также были обнаружены три предохранительно-исполнительных механизма на основе электронных часов, три детонатора и три ключа замыкания электронной цепи.

По данным спецслужб, в 2022-2023 годах М.Пруняну в составе центра специальных мероприятий Сил специальных операций и интернационального легиона ВСУ принимал участие в боевых действиях против российской армии в Бахмутском районе ДНР.

И двое русских

Также в ФСБ сообщили о задержании двух граждан России — агентов украинских спецслужб 44-летнего Сергея Окрушко и 36-летней Ирины Измайловой, причастных к подготовке к диверсиям.

Мужчина совершил подрыв трансформаторной подстанции Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода и закладку на предприятии двух самодельных взрывных устройств, женщина причастна к подготовке диверсий с использованием взрывных устройств на объектах оборонного комплекса.

Установлено, что указанные лица в сентябре 2022 г. были завербованы на территории Республики Молдова. С.Окрушко, уклонявшийся от призыва по частичной мобилизации в Вооруженные Силы РФ, стал сотрудничать из-за денег и получения украинского гражданства, а И.Измайлова — под угрозой применения насилия в отношении близких родственников, проживающих на Украине.