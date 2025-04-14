За телефонные разговоры водителей накажут рублем

Госавтоинспекция Севастополя информирует о начале подготовительных работ к включению на дорожных камерах фиксации нарушений водителями правил пользования мобильным телефоном.

Согласно статьи 12.36.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ пользование водителем во время движения транспортного средства телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук, запрещено и влечет наложение административного штрафа в размере 1500 рублей.

«Беседа по мобильному телефону приводит к потере водителем концентрации и контроля за дорожной обстановкой», — напомнили в Госавтоинспекции.