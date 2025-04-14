Врачи больницы №5 спасли жизнь новорожденной

Патологию выявили внутриутробно. Как только малышка появилась на свет, неонатологи провели тщательное обследование и передали ее в руки хирургов: оперировать нужно было как можно скорее.

«Наши доктора успешно прооперировали девочку, которая родилась с патологией, несовместимой с жизнью без срочного хирургического вмешательства», — сообщил в своем телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

В детской больнице работает высококвалифицированный персонал: хирурги и реаниматологи могут успешно справляться с подобными и другими не менее сложными патологиями.

Операцию провел заведующий хирургическим отделением Василий Игнатьев. Подобные операции крайне редки, но у него есть опыт исправления таких патологий, поэтому врачи спокойно подготовились и провели оперативное лечение атрезии — врожденного отсутствия естественных отверстий и каналов в организме.

12 дней ребенка выхаживали в отделении реанимации, затем перевели в отделение патологии новорожденных и недоношенных. Малышку наблюдает лечащий врач Елена Тамбовцева, заведующая отделением. По словам доктора, самое сложное уже позади: совсем скоро крошка вместе с мамой поедет домой, где ее ждут папа и старшая сестра.