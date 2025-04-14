Севастопольцы вернулись с Кубка России по альпинизму с наградами

В Республике Хакасия завершился первый этап Кубка России по альпинизму в скальном классе.

Соревнования проходили на скальном массиве «Мраморка», и были проведены в течение восьми часов. За это время спортсменам предложили преодолеть как можно больше подготовленных трасс разной сложности и протяженности. От Севастополя выступили спортсмены спортшколы №7, члены сборной Севастополя. Среди них – Павел Левин и Игорь Ткачев, которые одержали заслуженную победу, несмотря на серьезную конкуренцию. Константин Комаров и Яков Мегер заняли пятое место.

Призовые места есть и у наших альпинисток: серебро завоевали Елена Левина и Мария Звягина, бронза – у Дарьи Усковой.

Ранее в Севастопольской Федерации альпинизма и скалолазания «Севастопольской газете» сообщили о планах в течение года принять участие во всех этапах Кубка России по альпинизму в скальном классе. Очередные этапы пройдут в Красноярском крае, Иркутской области и в Севастополе.

Также планируется принять участие в главном старте года – Чемпионате России по альпинизму в скальном классе, который пройдет в сентябре в Ингушетии.