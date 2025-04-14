Предложение есть, а спроса нет

Севастополь оказался на последнем — 85 месте среди российских регионов из-за падения потребительского интереса за прошлый год на -5,2%.

В тройке аутсайдеров также Архангельская область (+0,3%) и Ненецкий автономный округ (+0,6%). Лидерами рейтинга регионов России по потребительскому спросу стали Адыгея и Карачаево-Черкесия.

В каждом из 84 регионов уровень потребительского спроса за прошлый год вырос. Резкое сокращение потребительского спроса отмечено только в Севастополе. Согласно результатам исследования РИА Новости, самое сильное снижение здесь произошло в секторе общественного питания, оборот которого снизился более чем в два раза. Негативную динамику показала и розничная торговля, вес которой в показателе потребительского спроса максимальный, снижение составляло 4,3%.

Согласно результатам исследования, средние потребительские расходы в России на душу населения в месяц в 2024 году составляли 43,5 тысячи рублей, что выше уровня 2023 года на 17%. Из них на покупку товаров в среднем ушло 31,7 тысячи рублей, на оплату услуг 9,8 тысячи рублей, а на питание в общественных местах — две тысячи рублей.

У регионов-лидеров среднемесячные расходы в денежном выражении намного больше средних по стране. В частности, средний москвич в месяц тратит 77,5 тысячи рублей, житель Санкт-Петербурга — 60,7 тысячи рублей, а житель Краснодарского края — 59,7 тысячи рублей. В целом в 19 регионах ежемесячные потребительские расходы превышают среднероссийский уровень.

На другом полюсе рейтинга находятся регионы, в которых население тратит мало. В пяти регионах в прошлом году потребительские расходы не превысили 25 тысяч рублей на человека в месяц. В Севастополе среднедушевые среднемесячные потребительские траты равны 25,3 тысячи рублей.