Получили реальный шанс поступить в театральную школу Олега Табакова

В течение двух дней в Севастопольской школе искусств проходило прослушивание абитуриентов. Для восьми участников, прошедших в финал, отбор стал реальным шансом поступить в Московскую театральную школу Олега Табакова.

Всего было подано 156 заявок от ребят из Севастополя. Казани, Воронежа, Майкопа, Сочи, Саратова, Ростова-на-Дону, а также из Казахстана и Германии. Во второй тур допустили 13 абитуриентов, из которых восемь успешно преодолели все ступени отбора и теперь поедут в Москву для участия в финале.

— Для нашего коллектива театра Олега Табакова и для нашей театральной школы Севастополь — уже родное место. Я прежде всего хочу поблагодарить губернатора Севастополя Михаила Развожаева за внимание к нашему коллективу, к нашей школе. Я очень рад, у нас работает творческое актерское направление в этом потрясающем пространстве — Севастопольской школе искусств. Мы пытаемся с самого раннего детства работать с ребятами, которые хотят выбрать эту тяжелейшую деятельность, в которой практически нулевая гарантия успеха. Если вы не трудитесь, не познаете вам очень будет трудно существовать, тем более, в нынешнем пространстве, когда нужны артисты, которые умеют многое, — прокомментировал руководитель Московской театральной школы Олега Табакова, народный артист РФ Владимир Машков,

Кроме него, участие в отборе приняли московские педагоги народный артист Сергей Угрюмов, заслуженный артист Виталий Егоров, актрисы Яна Сексте и Алёна Лаптева, а также выпускники ТШТ и актёры Владислав Миллер, Севастьян Смышников, Артур Касимов и другие.

Московская театральная Школа Олега Табакова — единственное в своем роде учебное заведение, где можно получить высшее образование по специальности «Актерское искусство», с присвоением квалификации «Артист драматического театра и кино» при поступлении после 9 и 10 класса. В 2018 году художественным руководителем школы стал В.Машков.

Набор проводится по регионам России на основе творческих отборочных прослушиваний. Абитуриентами могут стать только учащиеся 9 и 10 классов. Отбор проводят раз в два года. Срок обучения в школе — 5 лет. Максимальное количество учащихся в группе — 24 человека. Обучение предполагает круглосуточное пребывание на территории школы за счет бюджетных средств Москвы.

Школа-пансион располагает всем необходимым для комфортного проживания и обучения, а, главное, творческой реализации студентов: классы актерского мастерства, сценического движения, аудитории для обучения музыке, вокалу и гриму, аудитории для освоения театроведческих и общеобразовательных дисциплин, театральная сцена, зрительный зал, спальни, комнаты для самостоятельной работы, библиотека, столовая.

В Севастополе и в Крыму такой отбор проводился впервые.