Никитский ботанический сад стал федеральным

Как сообщили в пресс-службе Правительства РФ, Федеральный статус позволит обеспечить режим особой охраны и создать условия для организации исследований и развития потенциала одного из старейших научных центров России.

В постановление от 8 апреля 2025 года №46 говорится, что общая площадь сада, включая участки на территории городского округа Алушта, а также Симферопольского и Джанкойского районов, составляет почти 885 га.

В документе также содержится информация о коллекции Никитского ботанического сада, она сейчас включает более 17 тыс. видов растений, в том числе южные плодовые культуры, декоративные деревья, лекарственные растения. Здесь находятся территории и объекты с уникальным природным ландшафтом, а также памятники садово-паркового искусства.

«Созданная особо охраняемая природная территория будет находиться в ведении Минобрнауки. Федеральный статус позволит обеспечить режим особой охраны и создать условия для организации исследований и развития потенциала одного из старейших научных центров России», – сказано в постановлении.

Никитский ботанический сад был основан в 1811 году как казённый экономический сад для освоения Крыма и создания доходных отраслей сельского хозяйства на юге России. Осенью 1812 года там были посажены первые деревья. В советские годы учёные, работавшие в этом саду, вывели более 100 сортов персика, абрикоса, черешни, алычи, сливы, миндаля, инжира, граната, грецкого ореха и других растений.