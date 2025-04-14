На Черноморском побережье турсезон откроют в обычном режиме

В Крыму, Севастополе и Краснодарском крае, кроме Анапы и Темрюкского района откроют туристический сезон в обычном режиме, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

«В Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, за исключением Анапы и Темрюкского района, планируется открытие туристического сезона в обычном режиме. По итогам исследований атмосферного воздуха, пресной воды и из источников питьевого водоснабжения отклонений от нормативов не выявлено. Также не выявлено отклонения от нормативов в рыбе и продукции аквакультуры в зоне ЧС», — цитирует В.Савельева ТАСС.

Вице-премьер добавил, что Роспотребнадзором организован регулярный забор проб на территории регионов, включая наиболее пострадавшие 150 пляжей в Краснодарском крае — это 141 пляж в Анапе и девять пляжей в Темрюкском районе.

«Ожидаем, что в ближайшее время Роспотребнадзор представит заключение о соответствии проб песка и морской воды санитарным требованиям. На основании заключения Краснодарским краем совместно с Роспотребнадзором и Минэкономразвития будет принято окончательное решение о формате организационного отдыха в текущем году», — отметил В.Савельев.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов. Мазут выбросило на берег в районе Анапы, а потом и побережья Крыма. Ликвидация последствий ЧП ведется с 19 декабря волонтерами и МЧС.