Мошенников обязали вернуть деньги жертве

В Севастополе по искам прокуратуры в пользу пенсионерки, пострадавшей от мошенников, взыскано почти 2,3 млн рублей.

В марте 2023 года неизвестные позвонили 79-летней женщине и, представившись сотрудниками Центробанка, убедили ее перевести деньги на «безопасный счет». Под влиянием мошенников она перевела им почти 2,3 млн рублей.

По данному факту сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», установлены владельцы банковских счетов, на которые были переведены деньги — дропперы. Ими оказались жители Оренбургской, Ростовской областей и Ставропольского края.

Прокуратура обратилась в суды с исковыми заявлениями о взыскании с владельцев банковских счетов сумм неосновательного обогащения. Суды удовлетворили требования и взыскали с дропперов в пользу пенсионерки 2,275 млн рублей.

Исполнение судебных решений находится на контроле, сообщила старший помощник прокурора Севастополя по взаимодействию со СМИ Марина Кузьменко.