И молодые, и пожилые попадают в ловушки мошенников

Трое жителей Севастополя хотели защитить свои деньги, поэтому перевели мошенникам почти четыре миллиона рублей.

В первом случае 20-летней студентке позвонил неизвестный и представился работником Росфинмониторинга. Он убедил девушку, что ее банковский счет в опасности и нужно срочно спасать сбережения. Поверив незнакомцу, она перевела на подконтрольный мошенникам счет 94 тысячи рублей.

Второй жертвой стал 76-летний пенсионер. Неизвестный по телефону представился сотрудником службы безопасности банка. Для защиты своих денег пожилой мужчина перевел 890 тысяч рублей на указанный мошенником счет.

78-летнему севастопольцу позвонили «сотрудники» ФСБ и Центробанка, заявив, что его финансы под угрозой. Под давлением пенсионер перевел 2,8 миллиона рублей на «безопасные счета».

Полиция Севастополя напоминает, что настоящие сотрудники банков и государственных органов никогда не требуют переводить деньги. При получении подозрительных звонков лучше сразу положить трубку и самостоятельно перезвонить в официальную службу поддержки банка или государственного учреждения по номеру, указанному на официальном сайте.