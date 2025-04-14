Дороги освободителей приведут на Федюхины высоты

Каждый год с 10 по 18 апреля Севастопольский военно-исторический клуб вместе с Ялтинским клубом исторической реконструкции проводят поход «Дорогами освободителей Крыма» — от Керчи до Севастополя — по пути воинов-освободителей в 1944 году.

С каждым поколением память о войне и событиях тех лет постепенно стирается — ее реальные участники постепенно уходят из жизни. И все сложнее передать молодому поколению россиян знания и историческую память о величайшем подвиге нашего народа в годы ВОВ. Для сохранения исторической памяти и задуман проект «Дорогами освободителей Крыма».

В этом году в походе-реконструкции принимают участие 35 человек в возрасте от 14 до 53 лет. Это школьники, студенты, реконструкторы из Севастополя, Ялты, Судака, Феодосии, Херсона, Москвы. Они в форме и снаряжении бойцов Рабоче-крестьянской Красной армии за девять дней пройдут более 280 км в пешем строю через города Керчь, Феодосия, Судак, Алушта, Ялта, Алупка, Севастополь.

Исторический поход реконструкторов торжественно стартовал 10 апреля. В Керчи его участники под проливным дождем строевым шагом и в полном снаряжении поднялись на вершину Митридата, высота которой составляет 91,4 метра. Так 81 год назад воины-освободители под шквалом вражеских пуль заняли господствующую высоту. Второй точкой в Керчи был мемориальный комплекс Аджимушкайских каменоломен.

13 апреля реконструкторы добрались до Феодосии. А рано утром 14 апреля на пятый день похода отряд совершил бросок в Судак. Там сегодня проходят торжественные мероприятия, посвященные освобождению города от немецко-фашистских захватчиков.

15 апреля участников проекта ждут в «Артеке». Именно в этот день 1944 года детский лагерь был освобожден от фашистских оккупантов отрядами Отдельной Приморской армии, а 16 апреля — в Ялте.

— Во всех городах наш отряд встречают тепло. Простые жители живо интересуется проектом. Очень обрадовала встреча в керченском судомеханическом техникуме. После нашего общения 10 студентов изъявили желание присоединиться к нашему отряду в следующем году, — рассказывает председатель РОО «Севастопольский военно-исторический клуб» Андрей Биати.

В прошлом году в походе участвовало 15 человек, а в этом уже 35. По словам А.Биати, с каждым годом все большее количество людей чувствуют свою сопричастность к исторической правде и желают внести свою лепту в сохранение памяти о героях Великой войны.

В день освобождения Балаклавы, 18 апреля, отряд выйдет на Федюхины высоты, с которых в 1944 году начался штурм Сапун-горы. Здесь будет организован театрализованный концерт-встреча с участием артистов, жителей Севастополя, школьников из Движения Первых.

В рамках проекта также снимается документальный фильм о Крымской наступательной операции. В нем непременно используют кадры съемок похода, интервью-впечатления участников, исторические справки и архивные материалы. Созданный фильм будет размещен в сети интернет, а также показан в образовательных учреждениях Севастополя и Крыма, в МДЦ «Артек».

Проект «Дорогами освободителей Крыма» проходит на полуострове уже в четвертый раз и реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов.