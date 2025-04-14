BMW ввез и не вывез

Хозяин не захотел растамаживать свой автомобиль, поэтому ему пришлось с ним расстаться.

Севастопольская таможня вместе с Госавтоинспекцией задержали иностранный легковой автомобиль марки BMW 318 CI, временно ввезенный на таможенную территорию Евразийского экономического союза иностранным лицом и невывезенный им в срок.

В течение 30 календарных дней после задержания хозяину необходимо было задекларировать транспортное средство и уплатить таможенные платежи. Однако он проигнорировал установленные требования, поэтому севастопольской таможней автомобиль передан МТУ Росимущество.