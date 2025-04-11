В честь 80-летия Победы выпустили юбилейные монеты

Банк России 9 апреля 2025 года выпустил в обращение памятные монеты серии «Юбилей Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»: серебряную номиналом 3 рубля, серебряную номиналом 100 рублей, золотую номиналом 50 рублей, золотую номиналом 10 тысяч рублей, из недрагоценных металлов номиналом 50 рублей.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений, сообщила пресс-служба Банка России.

На каждой юбилейной монете есть изображение скульптуры «Родина-мать зовет!», которая является частью логотипа празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. На монетах ее изображение используется с другими победными сценами. На золотой монете номиналом 10 тысяч рублей расположено изображение советских воинов, бросающих вражеские знамена, на фоне салюта на Красной площади. На серебряной монете номиналом 100 рублей — изображение советских воинов, водружающих флаг над Рейхстагом, на фоне панорамы разрушенного Берлина

Тираж 50-рублевой монеты из недрагоценных металлов — самый массовый — один миллион штук. Ее диаметр 28 мм. Монета комбинированная, состоит из диска и внешнего кольца. На лицевой и оборотной сторонах по окружности имеется выступающий кант. Боковая поверхность монеты рифленая с нанесенными надписями «50 РУБЛЕЙ», повторяющимися дважды и разделенными звездочками.

На лицевой стороне монеты на кольце по окружности расположены надписи: в верхней части — «БАНК РОССИИ», в нижней части — «2025». Слева и справа на внешнем кольце расположены изображения ветвей лавра и дуба, переходящие на диск. В центре диска расположены число «50» и надпись «РУБЛЕЙ» под ним, обозначающие номинал монеты. Внутри цифры «0» имеется защитный элемент в виде числа «50» и надписи «РУБ», наблюдаемых под разными углами зрения к плоскости монеты. В нижней части диска расположен товарный знак Московского монетного двора.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение логотипа празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов; на кольце вдоль канта — рельефное изображение лаврового венка.