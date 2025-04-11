Трасса Симферополь – Евпатория – Мирный станет федеральной

Власти Республики Крым передадут под управление федералам новую дорогу Симферополь – Евпатория – Мирный. «Содержанием дороги Симферополь – Евпатория – Мирный будет заниматься ФКУ УПРДОР «Тамань». Дорога также будет освещена на всем протяжении: принято решение, что все четырехполосные трассы в Крыму будут целиком освещены», — сообщил ТАСС глава региона Сергей Аксенов.

Автодорога Симферополь — Евпатория — Мирный связывает Симферополь с северо-западным побережьем Крымского полуострова и является ответвлением от трассы А-291 «Таврида» Керчь – Симферополь – Севастополь. Строили ее компания «ВАД» с 2021 года. Всего было затрачено более 48,2 млрд рублей. Движение по новой трассе длинной в 61 км запустили 20 августа 2024 года.

Дорога обеспечит доступность к строящимся в Сакском и Евпаторийском регионах курортах «Золотые пески России» и «Крымская ривьера» — проезд будет занимать около 20 минут от Симферополя, один час — от Севастополя и 10 минут — от Евпатории.