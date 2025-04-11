Назначили еще одного советника губернатора

Как сообщили в пресс-службе городского правительства, О.Лымар будет заниматься реализацией специальных проектов, направленных на поддержку участников СВО. Еще одна его обязанность – быть секретарем Совета по делам участников СВО при губернаторе Севастополя.

В мае прошлого года Олег Лымар стал одним из 83 участников программы «Время героев», инициированной Президентом России Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии.

О.Лымар 1987 года рождения, в 2023 году за выполнение боевых задач был награжден орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами. С мая 2024 года он является участником президентской программы «Время героев».

О.Лымар также входит в состав общественного совета по реализации региональной образовательной программы для участников и ветеранов СВО «Севастополь – город героев».