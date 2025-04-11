Назначен поезд из Таганрога в Симферополь

Новый пассажирский поезд «Таврия» №483/484 сообщением Таганрог – Симферополь через Ростов-на-Дону будет курсировать впервые в этом году, сообщила пресс-служба перевозчика «Грант Сервис Экспресс».

Поезд будет ходить через день. Время в пути из Симферополя — 19 часов, из Таганрога — 16 часов 45 минут. Билеты уже в продаже.

В первый рейс из Симферополя он отправится 24 мая в 13.30. Остановка в Ростове-на-Дону (на станции Ростов-Гл., пригородный вокзал) — на следующий день в 4.35, прибытие в Таганрог — в 6.15.

В первый рейс из Таганрога (станция «Таганрог Пассажирский») он отправится 25 мая в 10.55 и и прибудет в Симферополь на следующий день в 6.00.

В состав поезда будут включены купейные и плацкартные вагоны.