Многодетные семьи смогут ходить в музеи бесплатно и всегда

В соответствии с указом Президента многодетные семьи могут бесплатно посещать музеи, выставки и парки независимо от того, в каком регионе они проживают. Постановление, утверждающее правила участия имеющих федеральный статус музеев, выставок и парков в реализации такой инициативы, подписал председатель Правительства Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.

Для бесплатного посещения музея, парка или выставки гражданам необходимо предъявить удостоверение единого образца, подтверждающее статус многодетной семьи. После этого организаторы мероприятия должны выдать бесплатные билеты, которые могут быть как бумажными, так и электронными.

Информация о музеях и парках, которые многодетные семьи могут посещать бесплатно, должна размещаться на официальных сайтах учреждений культуры, и регулярно обновляться. Кроме того, такая информация будет появляться в личных кабинетах родителей на портале госуслуг.

Говоря о принятом решении на заседании Правительства 10 апреля, М.Мишустин отметил, что сейчас некоторые музеи и парки устанавливают определенный график, под который родителям с детьми еще нужно подстраиваться, например, только два льготных дня в месяц. Теперь многодетные семьи смогут попасть в них бесплатно в любое удобное время, когда учреждение открыто.

Указ «О мерах социальной поддержки многодетных семей» был подписан главой государства в 2024 году. В настоящее время возможность бесплатного посещения музеев, выставок и парков многодетными семьями предоставляется в рамках эксперимента по повышению доступности мер социальной поддержки для этой категории граждан. В нем участвуют федеральные и региональные учреждения культуры различной ведомственной принадлежности.