Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе продолжается

С начала проведения работ очищено более 423 км береговой линии, в том числе повторно. Собрано почти 155 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Вывезено на площадки временного хранения свыше 110 тысяч тонн.

Как сообщила пресс-служба МЧС России, по данным на 11 апреля в прибрежной зоне Анапы и Темрюкского района Краснодарского края на 19 участках протяженностью 14 км водолазы проводят работы по ежедневному мониторингу и сбору мазута со дна Черного моря. Всего совершено 2892 спуска, собрано 4577 мешков (более 228 тонн) с нефтесодержащими отходами. С помощью телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов обследовано почти 6,9 тысяч кв.м дна акватории. Для отмыва мазута на дне Черного моря от донных отложений и последующего его сбора применяются компрессорные станции.

В Краснодарском крае протяженность обследования 21 межведомственной мониторинговой группой составляет 265 км (в том числе повторно) береговой линии от мыса Панагия Темрюкского района до Центрального пляжа Анапы. Определены 14 участков проведения работ по сбору нефтепродуктов общей протяженностью 63 км, собрано с береговой линии почти 154 тысяч тонн загрязненного песка, грунта и гальки.

В Республике Крым протяженность обследования 350 межведомственными мониторинговыми группами составляет 500 км (в том числе повторно) береговой линии от городского округа Керчь до населенного пункта Портовое Раздольненского района. Проведена очистка (в том числе повторно) более 232,8 км береговой линии. Всего собрано свыше 798 тонн загрязненного песка и грунта.

В Севастополе протяженность обследования 47 межведомственными мониторинговыми группами составляет 165 км (в том числе повторно) береговой линии между населенными пунктами Ласпи и Андреевка. Всего собрано и вывезено на полигоны для сбора и утилизации 842,5 тонн загрязненного песка и грунта.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов. Мазут выбросило на берег в районе Анапы, а потом и побережья Крыма. Ликвидация последствий ЧП ведется с 19 декабря волонтерами и МЧС.